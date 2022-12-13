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США завершують плани щодо відправлення ППО Patriot до України, - CNN

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Вівторок 13 грудня 2022 19:37
США завершують плани щодо відправлення ППО Patriot до України, - CNN Ілюстративне фото: США завершують плани щодо відправлення ППО Patriot до України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США завершують підготовку планів щодо постачання систем ППО Patriot в Україну. Про передачу можуть оголосити вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

За інформацією видання, кілька американських чиновників підтверджують, що плани щодо постачання знаходяться на фінальній стадії.

СNN зазначає, що плани ще мають бути затверджені міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж їх буде відправлено на підпис президенту США Джо Байдену.

"Три чиновники повідомили, що схвалення очікується", - наголошує видання.

При цьому неясно, скільки саме установок США планують передати Україні, але стандартна батарея Patriot включає радарну установку, яка виявляє і відстежує цілі, комп'ютери, енергогенеруюче обладнання, станцію управління бойовими діями і до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.

У CNN додають, що як тільки плани щодо постачання будуть затверджені, очікується початок постачання систем ППО "найближчими днями", а військовослужбовці ЗСУ пройдуть навчання з їх використання на базі армії США в Графенвері, Німеччина.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Берлін відмовився від пропозиції Варшави передати Україні системи ППО Patriot. Країни домовилися про їхнє розміщення поблизу польсько-українського кордону.

Також ми писали, що радник керівника ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна швидко отримає ППО Patriot та сучасні танки західного зразка.

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