ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 грудня 2022 14:26
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Наступні півроку війни України з Росією стануть вирішальними. Вони вимагатимуть більших зусиль за той час, що вже минув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-звернення президента Володимира Зеленського до Європейської Ради.

"Наступні півроку стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, по-перше, енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.

"Друге - зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. Третій аспект - оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Четверте - дипломатія", - зазначив Зеленський.

Своєю чергою глава держави закликав союзників підтримати українську формулу миру.

"І п’яте - на наступні півроку. Ціннісне завдання. Вірю, що все акцентоване мною сьогодні - буде реалізоване. Бо для України і для Європи, коли ми разом, немає нічого неможливого. Будь-який терор ми переможемо, будь-які наші спільні завдання - реалізуємо", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава української розвідки Кирило Буданов також висловив думку, що у війні Росії проти України настає вирішальний період.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Рада Європи Війна Росії проти України
NEWS
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни