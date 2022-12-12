"Щоденно займаюсь менеджментом війни". Про що говорив Зеленський у ток-шоу на Netflix

Президент України Володимир Зеленський у ток-шоу "Мій наступний гість представлення не потребує" з Девідом Леттерманом на Netflix розповів про хід війни та її закінчення, відносини з родиною та свою щоденну роботу задля перемоги.

Війна не має бути звичкою

Інтерв'ю проходило на одній зі станцій столичного метро і розпочалось з повітряної тривоги, на що звернув увагу Зеленський.

"Війна не має бути звичкою. Іноді дуже сильно звикаємо до сирен і навіть не звертаємо уваги і не переміщуємося в бомбосховище, в якесь безпечне місце. Для мене сирена - нагадування, що війна не закінчилась. Була така ейфорія, коли був деокупований Київ, Київщина. Але війна не закінчилась. І те, що не вбивають твого сусіда або близького, - вбивають десь там наших військових, які віддають своє життя. Тож, це (сирена, - ред.) нагадування того, що десь там хтось віддає своє життя за твоє", - зазначив президент.

Росіяни в інформаційній бульбашці

"Щоб спрацювало це вторгнення потрібно було їх (російське, - ред.) суспільство повністю занурити в інформаційну кулю про те, що "українців немає", що "це якась частинка", якась "окраїна", яка не має свої мови, історії, вони "відірвалися" з розпадом Радянського Союзу тимчасово. Примітивно", - так прокоментував глава держави настрої у російському суспільстві.

Треба воювати за правилами

"Я не впевнений, що війна нас міняє. Війна - це інші умови існування. Умови, за яких ви залишаєтесь людиною, або перетворюєтесь на звіра, терориста, мародера, гвалтівника. Ми всі бачили наслідки російської окупації. Війна - це вибір і це складний вибір, треба думати, коли ненависть до ворогів накриває тебе щоденно. Відкидати ненависть, треба воювати за правилами, залишатись людиною. Це складний вибір", - зазначив Зеленський.

Графік президента

"Якщо вам цікавий мій графік, просинаюсь о 05:30-06:00. Якщо щось критичне, то просинаюсь від дзвіночка. Потім у мене йде військова нарада. Приємний момент, коли я можу поспілкуватись з дітьми по телефону і з дружиною. Це спілкування - це той момент, коли можна видихнути", - сказав він.

Далі у Зеленського запитали, чим саме він займається, на що глава держави спочатку відповів у жартівливій формі, що має "деякі справи".

"Чим я взагалі займаюсь? Щоденно я займаюсь менеджментом війни, менеджментом держави Україна з ранку до ночі. Щоденно. Ще люблю поїсти", - додав він.

Діти в глибині війни

"Нам не треба нашим дітям нічого говорити про перемогу. Вони знають про війну більше за нас. Мій син, йому 9 років, він знає найменування всієї зброї і ця інформація не від мене. Вони в глибині цієї війни. Я рідко бачу своїх дітей і коли в мене є можливість з ними побачитись - вони задоволені, що б я їм не говорив. Мені здається, їм не важливо, що я їм говорю, головне, щоб я був поруч", - сказав він.

Зеленський додав, що з одного боку можна сказати, що Путін вкрав дитинство у наших дітей. Разом з тим, президент вважає, що "кожен з нас щось повинен віддати державі для її захисту, наші діти віддали своє дитинство".

Якщо Путін помре - війни не буде

Зеленський зазначив, що, на жаль, великий відсоток росіян вірять Путін. Глава держави порівняв це з закритим вікном, за яким можна заховатись від війни, і назвав це боягузством.

"А є люди, які розуміють реальність, але просто бояться", - додав Зеленський.

Крім того, Зеленський вважає, що якщо Путін помре - не буде війни.

"Авторитарний режим страшний, бо є великий ризик. Не може все залежати від однієї людини. Тому, коли така людина йде (помирає, - ред.) - інституції зупиняються. Такий час був у Радянського Союзу, зупинилось все. Тому, я вважаю, якщо його (Путіна, - ред.) не буде - їм (росіянам, - ред.) буде складно, вони будуть займатись внутрішньою політикою, а не зовнішньою", - вважає він.

Росія стала символом порожності

Зеленський додав, що вже ніхто не тисне руку сьогоднішньому керівництву РФ, росіян немає на змаганнях, в культурному просторі. Це, за словами президента, і є ізоляція - єдина правильна вимога міжнародного світу до Росії.

"Росія стала символом порожності, щось дуже неприємне", - додав він.

Коли закінчиться війна

"Ніхто вам не скаже, скільки буде продовжуватися (війна, - ред.). Я відповідальна особа і я розумію, що це значить для людей - почути, коли закінчиться війна. Це головне питання. Я не граю з такими речами. Для нас кінець війни - це тоді, коли ми відвоюємо свою землю і будемо на своїх кордонах", - наголосив він.

Зеленський додав, що закінчення війни - це не заморозка конфлітку, і закінчиться вона тоді, коли вся наша земля буде деокупована.

Коли закінчиться війна, залежить і від США

"США - лідер в підтримці України і без їхньої підтримки нам буде складно. Дуже складно. І питання "коли закінчиться війна?" також залежить від цієї підтримки. Щоб вона (війна, - ред.) була коротшою - потужніша допомога потрібна", - наголосив Зеленський.

Зеленський також додав, що якщо зміниться клімат в американській політиці, в Конгресі, це дуже сильно може вплинути на допомогу Україні.

"Ми воюємо за весь світ, за демократію і свободу всього світу. Ми знаємо, за що ми воюємо, найголовніше, щоб США і суспільство знали, не збились з курсу підтримки Україні і знали, що ми воюємо і за них також", - додав він.