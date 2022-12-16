У всіх областях повітряна тривога. Українців попереджають про ракети
У всіх областях України зранку 16 грудня оголосили повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетні удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено 9:40
Віталій Кличко підтвердив ще один вибух у Дніпровському районі Києва.
Тим часом міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив про збиття ракети силами ППО поряд із містом.
Оновлено 9:35
Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що результат ракетної атаки Харків знеструмлено. У місті працюють "Пункти незламності".
Крім того, у Харківській ОВА підтвердили удари по об'єктах критичної інфраструктури в Чугуївському районі.
Також повністю без світла зараз Полтава. Міський голова Олександр Мамай закликав мешканців міста вимкнути усі електроприлади.
Оновлено 9:30
На Львівщині – загроза ракетного удару. Як зазначає керівник ОВА Максим Козицький, вже є офіційні повідомлення про ракети в повітряному просторі України та роботу ППО у кількох областях. При цьому на території Львівської області поки що спокійно.
Оновлено 9:27
Вибухи в Києві сталися у Деснянському районі. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що усі служби вже їдуть на місце.
Оновлено 9:25
Масована атака на Київську область триває. Про повітряну тривогу інформують додатково автомобілі патрульної поліції. Про це повідомляє керівник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.
Оновлено 9:20
У Києві працюють сили ППО, повідомляють у КМДА.
Також роботу ППО підтверджують у Полтавській ОВА.
Оновлено 9:15
У Житомирській ОВА повідомляють про повторний запуск ракет по Україні з російської стратегічної авіації.
В областях країни вже є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВ Максим Марченко.
Оновлено 9:10
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що вибухи в місті продовжуються другий день поспіль. Можливі проблеми зі світлом. Попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об'єкт.
Оновлено 9:08
Роботу ППО на Київщині підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба.
Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко також звернувся до мешканців області з проханням не викладати у мережу інформацію про роботу ППО в області.
Оновлено 9:05
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив щонайменше 3 удари в області. Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.
Оновлено 9:00
У Житомирській ОВА повідомляють про ракети у напрямку міста.
Також мер Кривого Рогу Олександр Вілкул попереджає про "підліт" двох ракет. У місті превентивно вимикають електроенергію, критична інфраструктура переходить на генератори. Можливе зниження тиску води.
Оновлено 8:57
У Києві пролунало кілька вибухів.
Оновлено о 8:55
Російські війська можуть одночасно використовувати для атаки ракети та масові запуски дронів-камікадзе. Про це повідомив голова Житомирської ОВ Віталій Бунечко.
Тим часом у Миколаївській ОВА повідомляють ще про два залпи "Клібрами".
Оновлено о 8:50
У Кіровоградській ОВА пояснили позапланові відключення світла. Через масштабну тривогу енергетики працюють на забезпечення безпеки основних інфраструктурних об'єктів.
У Сумській області також немає електропостачання, повідомляють в ОВА.
У Черкаській ОВА попередили про ракетну небезпеку.
Оновлено о 8:35
Тим часом повітряна тривога охопила вже всі області України.
Оновлено о 8:30
Через загрозу ракетних ударів у деяких областях почались відключення світла. Зокрема, екстрені обмеження застосували у Черкаській та Житомирській областях.
"У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання", - зазначив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили близько 8:10.
Фото: карта повітряних тривог в Україні 16 грудня (alerts.in.ua)
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає про виліт російських ракет.
"Очікуємо близько 60 шт. На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що наше ППО зіб'є 50+ мінімум.", - написав він в Telegram.
Також заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко закликав українців бути обачними.
"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - написав він у соцмережах.
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