Оружие для Украины, угроза нападения на Киев, атака дронов и новый удар: главное за неделю

Российская армия снова атаковала объекты энергосистемы по всей стране, а Киев попал под удар дронов-камикадзе. Анонсированы новые поставки вооружений от союзников, в частности систем ПВО. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о возможном повторном наступлении оккупантов на Киев и рассказал о подготовке новой операции Сил обороны.

РБК-Украина собрало главные новости этой недели в материале ниже.

Разговор Зеленского и Байдена

12 декабря президенты Украины и США провели телефонный разговор, в котором обсудили дальнейшие поставки оружия и помощь в энергетике Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за беспрецедентную военную и финансовую поддержку, и указал на важность усиления противовоздушной обороны. Также глава Украины во время разговора с президентом США выступил за организацию глобального саммита мира.

Военная помощь

Франция и Италия приняли запрос Украины на поставку системы ПВО Mamba (SAMP/T). Как сообщили французские СМИ, последние трудности с итальянской стороны, которые мешали отправке систем в Украину были решены.

Кроме того, Сенат Италии утвердил резолюцию, которой предлагается продолжить поставки оружия Украине до конца 2023 года.

Во Франции подтвердили отправку украинским военным шести 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1.

Германия за последнюю неделю передала Украине снаряды для системы ПВО IRIS-T, боеприпасы калибра 155 мм, снаряды для 40-мм гранатометов, десятки транспортных средств.

Британия объявила о выделении нового пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов, который включает 125 зенитных орудий и устройства для противодействия дронам-камикадзе.

Братислава готова передать на нужды ВСУ истребители МиГ-29. В ближайшее время в Словакию приедет украинская делегация по решения этого вопроса.

Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2023 год на 858 млрд долларов, из них 800 млн долларов предусмотрено на помощь Украине. Спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал новый пакет помощи, который будет включать дополнительные системы ПВО.

Передача ПВО Patriot

На этой неделе CNN обнародовало информацию о том, что США завершают разработку планов по передаче Украине систем Patriot. Позже в Белом доме заявили, что не могут подтвердить данные о включении установок в ближайший пакет военной помощи Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что согласует передачу Украине этих систем ПВО только после того, как Пентагон ответит на ряд вопросов.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Patriot появятся на поле боя на следующем этапе войны.

Интервью Зеленского на Netflix

15 декабря на Netflix вышел новый выпуск ток-шоу Дэвида Леттермана, гостем которого стал Владимир Зеленский.

Президент Украины в интервью рассказал о ходе войны, отношениях с семьей и своей ежедневной работе ради победы. В частности, он заявил, что сроки окончания войны зависят от военной поддержки, в том числе и от США. Также глава государства говорил о ядерной угрозе, перспективах продолжения войны в случае смерти Путина

Предложение про вывод войск РФ на Рождество

Президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам G7 заявил, что предлагает России вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество.

Глава государства напомнил, что праздники - это время, когда "нормальные люди думают о мире, а не об агрессии".

В стране-агрессоре не замедлили с реакцией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва отвергает данное предложение. По его словам, украинской стороне якобы "необходимо принимать те реалии, которые сложились за это время".

Киев атаковали иранские беспилотники

В столице и области с утра 14 декабря была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов. Силы ПВО сбили все 13 БПЛА, которые оккупанты запустили в сторону Киева.

Энергетические объекты не были повреждены. Однако обломки от сбитых беспилотников попали в одно админздание и незначительно повредили еще 4 жилых строения в Шевченковском районе.

ЕС выделил 18 млрд долларов для Украины

15 декабря Евросоюз согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Сумма будет передана на протяжении следующего года подобно тому, как были выделены средства в 2022 году - по частям и в качестве кредитов по льготным условиям выплаты.

Ликвидация ОАСК

Верховная рада 13 декабря одобрила ликвидацию скандального Окружного административного суда Киева. За данное решение проголосовали 310 депутатов.

Вместо ОАСК предусматривается создание Киевского городского окружного административного суда.

Угроза нападения на Киев

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью для The Economist заявил, что не исключает новой попытки нападения оккупантов на Киев.

По его оценке, россияне готовят 200 тысяч солдат для наступления, которое может начаться в период с января по март. Генерал предполагает, что возможно враг пойдет не на Донбасс, а в сторону Киева, со стороны Беларуси, не исключается и южное направление.

"Я не сомневаюсь, что будет еще одна попытка наступления на Киев", - отметил главком.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Валерий Залужный поделился некоторой информацией о подготовке следующей контрнаступательной операции.

По словам Главнокомандующего, с теми ресурсами, которые есть в наличии, нет возможности проводить большие операции, но над одной Силы обороны уже работают. "Она на подходе, но вы ее еще не видите", - отметил Залужный.

Также главком отметил, что речь об освобождении юга не может идти речи до деоккупации Мелитополя - очень важного стратегического пункта, который позволит ВСУ вести огонь по Крымскому перешейку.

"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля", - рассказал Валерий Залужный о необходимых ресурсах для большого контрнаступления.

Обмен пленными

14 декабря состоялся новый обмен военнопленными между Украиной и РФ. Домой вернулись еще 64 военных ВСУ.

Среди освобожденных бойцов - офицеры, рядовые и сержанты, которые воевали на Донецком и Луганском направлении. В частности, участвовали в обороне Бахмута. Также из плена освободили ветерана ВВС США Мурекези Суэди.

Заявления об окончании войны

Президент Владимир Зеленский на этой неделе повторил заявление, что война России против Украины закончится, когда вся территория нашей страны будет освобождена от российских захватчиков.

Он подчеркнул, что следующие полгода войны станут решающими. Они будут требовать больших усилий, чем за прошедшее время.

Советник ОП Михаил Подоляк отмечает, что для завершения войны в Украине необходимо военное поражение РФ, антироссийские санкции, изоляция на мировых рынках и саботаж внутри страны-агрессора.

В Администрации президента США также не рассчитывают на то, что война в Украине завершится до конца года или ли до конца зимы. С учетом ситуации на земле, это крайне маловероятно.

По мнению официального представителя Белого дома Джона Кирби, несмотря на зимние холода, боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшие месяцы.

9-й пакет санкций Евросоюза

Европейский союз 16 декабря официально согласовал девятый пакет санкций против России. В санкционный список попали 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом.

Как сообщают в ЕС, новый пакет сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину.

Ракетный террор продолжается

Утром 16 декабря оккупанты нанесли 9-й массированный удар по критической инфраструктуре Украины. По территории нашей страны было выпущено 76 ракет, 60 из них удалось сбить.

В сторону Киева летело более 40 ракет - это была одна из самых масштабных атак на столицу за время полномасштабного вторжения. Из них 37 ракет уничтожено украинской ПВО.

В результате атак наибольшие повреждения зафиксированы на севере, юге и в центре Украины. Полностью оказались обесточены Харьков, Полтава, Черкассы и еще ряд городов. По всей стране были введены аварийные отключения света, начались перебои с водой и отоплением. В Киеве приостановлена работа метро до конца дня.

В Кривом Роге ракета попала в подъезд жилого дома. Погибло 3 человека, еще 13 получили травмы, среди них есть дети. Разбор завалов еще не закончен

В энергосистеме объявлена ЧС

"Укрэнерго" объявило о чрезвычайной ситуации из-за потери более 50% потребления объединенной энергосистемы в результате массированной атаки 16 декабря.

Ракеты повредили 9 объектов энергогенерации и распределительные сети. Из-за данных повреждений нет технической возможности обеспечить электричеством более половины потребителей страны.

Режим ЧС введен для участников рынка электроэнергии и касается исключительно рыночных операций.