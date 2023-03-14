Збільшення витрат на оборону України та продовження санкцій ЄС проти РФ: новини за 13 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Кабмін підтримав виділення додаткових 518 млрд гривень на армію

Кабінет Міністрів підтримав виділення додаткових 518 млрд гривень на сектор безпеки й оборони.

"Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що майже всі нові заплановані витрати хочуть спрямувати на оборону.

У ЄС підтвердили продовження персональних санкцій проти Росії на пів року

Рада ЄС продовжила санкції проти осіб, що відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, до 15 вересня 2023 року.

Зазначається, що обмежувальні заходи передбачають обмеження пересування фізосіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку. Санкції стосуються 1473 осіб та 205 організацій.

"Росія повинна негайно припинити свою жорстоку війну. Європейський Союз непохитно підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, а також непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - додають у Раді ЄС.

Сирський про ситуацію у Бахмуті: "вагнерівці" намагаються просунутися до центру міста

Ситуація у Бахмуті станом на ранок 13 березня залишається складною. Найманці ПВК "Вагнера" намагаються прорвати оборону і просунутися до центру міста.

"Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста", - сказав командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Розстріл військового росіянами. Захисник був громадянином Молдови

Військовий Олександр Мацієвський, якого окупанти розстріляли після слів "Слава "Україні", був громадянином Молдови.

"Міністерство рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови, яке можна розцінювати як воєнний злочин та грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Ми підтверджуємо тверду позицію Молдови, яка засуджує жорстоку війну Росії проти України. Наша країна, як і раніше, віддана підтримувати Україну в її зусиллях щодо повернення регіону до миру та стабільності", - йдеться у повідомленні.

Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України. Ймовірно, розмова пройде після того, лідер КНР відвідає Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.

Зазначається, що зустріч Сі з Путіним з Зеленським, остання з яких, як очікується, відбудеться віртуально, відображають зусилля Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві щодо припинення війни РФ проти України.

Видання пише, що пряма розмова із Зеленським ознаменувала б значний крок у спробах Китаю зіграти роль миротворця в Україні, які досі були сприйняті скептично в Європі.

Міжнародний кримінальний суд відкриє дві справи щодо воєнних злочинів РФ в Україні, - NYT

Міжнародний кримінальний суд має намір відкрити дві справи щодо воєнних злочинів, пов'язаних з російським вторгненням в Україну. Суд буде добиватися видачі ордерів на арешт кількох осіб.

Ці кримінальні справи є першими міжнародними обвинуваченнями, висунутими від початку повномасштабного вторгнення РФ, і порушені після кількох місяців роботи спеціальних слідчих груп. У них стверджується, що Росія викрадала українських дітей і підлітків й відправляла їх у російські табори перевиховання, а також що Кремль навмисно завдавав ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Головний прокурор Карім Хан має спочатку представити свої обвинувачення групі суддів із досудового провадження, які вирішать, чи дотримано правових норм для видачі ордера на арешт, чи слідчим потрібні додаткові докази.

Вступ України до ЄС й НАТО не благодійність, а прагматичний інтерес для Європи, - Кулеба

Членство України в ЄС та НАТО не повинно розглядатись як благодійність або ж відкуп, оскільки це становить інтерес й для самої ж Європи.

"Членство України в ЄС і НАТО не слід сприймати як благодійність чи відкуп. Воно становить прагматичний інтерес для самої європейської спільноти. Членство України в ЄС та НАТО стане гарантією довгострокового миру та стабільності", - заявив Кулеба.

За словами міністра, невизначеність щодо членства України є дуже необачною. "Утримання на периферії" лише спонукатиме подальшу російську агресію, що не є в інтересах Європи.

У Британії пов'язали свою безпеку з результатом війни в Україні

Безпека Великої Британії залежить від того, як закінчиться війна Росії проти України.

У звіті наголошується, що "найгострішою загрозою" для країни продовжує залишатися Росія.

"Змінилося те, що наша колективна безпека тепер нерозривно пов'язана з результатом конфлікту в Україні", - йдеться у документі.

Згідно з оглядом, головною метою британської влади щодо Росії є "стримування та протидія здібності та намірам РФ порушити безпеку Великої Британії, Євро-Атлантики та ширшого міжнародного порядку".

В Іспанії десятки українських військових завершили навчання на танках Leopard 2

Сьогодні, 13 березня, в Іспанії завершилося чотиритижневе навчання десятків українських солдатів на танках Leopard 2A4.

Там наголосили, що загалом 40 членів екіпажу танка та 15 фахівців-механіків пройшли навчання на Leopard 2, які організували на військовій базі у Сарагосі.

Іспанський інструктор Контрерас у коментарі журналістам розповів, що тренування були дуже інтенсивними. За його словами, українці повернуться додому "з дуже прийнятними знаннями" про Leopard 2.

Прогноз погоди на сьогодні

У вівторок, 14 березня, в Україні опади не прогнозуються. Проте місцями можливі пориви вітру.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах та східних регіонах до 6° морозу; вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті до 18°.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних, вдень і у північних та центральних регіонах місцями пориви 15-20 м/с.