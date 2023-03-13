Фото: прикордонники відбили штурм росіян під Бахмутом та взяли в полон "вагнерівця" (Getty Images)

Українські прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм росіян та взяли в полон "вагнерівця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.