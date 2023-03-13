Прикордонники відбили штурм росіян під Бахмутом та взяли в полон "вагнерівця"
Українські прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурм росіян та взяли в полон "вагнерівця".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.
"Штурмовики намагалися атакувати спостережний пост прикордонників. Наші бійці відкрили вогонь у відповідь та змусили загарбників відступити. "Розрахувалися" ті одним убитим та одним живим окупантом, якого захопили у полон. Ним виявився "вагнерівець", - йдеться в повідомленні.
Полонений окупант розповів, що пішов воювати за грошову винагороду та ще нікого не вбивав.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Донецькій області прикордонники відбили ворожі атаки та ліквідували два десятки загарбників. Зокрема їм вдалося відбити спроби окупантів штурмувати позиції в районі Бахмута.
Також раніше ми писали, що українські прикордонники змогли успішно контратакувати у промзоні Бахмута. Було ліквідовано "вагнерівців".
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