Без опадів, місцями пориви вітру: синоптики дали прогноз погоди на завтра
У вівторок, 14 березня, в Україні опади не прогнозуються. Проте місцями можливі пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні мінлива хмарність.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах та східних регіонах до 6° морозу; вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті до 18°.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних, вдень і у північних та центральних регіонах місцями пориви 15-20 м/с.
Погода в Київській області
В області мінлива хмарність, опади не прогнозуються.
Температура повітря по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 9-14° тепла. У Києві вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.
Вітер південний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви 15-18 м/с.
Зазначимо, що сьогодні в Україні прогнозують місцями сніг, ожеледицю та сильний вітер. Але стовпчики термометра піднімуться до 11 градусів тепла.
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