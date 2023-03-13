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В Іспанії десятки українських військових завершили навчання на танках Leopard 2

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Сарагоса, Понеділок 13 березня 2023 19:23
В Іспанії десятки українських військових завершили навчання на танках Leopard 2 Ілюстративне фото: в Іспанії десятки українців завершили навчання на танках Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 13 березня, в Іспанії завершилося чотиритижневе навчання десятків українських солдатів на танках Leopard 2A4.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це сказано у заяві Збройних сил Іспанії.

Там наголосили, що загалом 40 членів екіпажу танка та 15 фахівців-механіків пройшли навчання на Leopard 2, які організували на військовій базі у Сарагосі.

Іспанський інструктор Контрерас у коментарі журналістам розповів, що тренування були дуже інтенсивними. За його словами, українці повернуться додому "з дуже прийнятними знаннями" про Leopard 2.

"Хоч танки відрізнялися, багато систем збігаються, і це значно полегшило роботу. Завдяки цьому, а також мотивації, яку виявив особовий склад, та його бажанню вчитися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до відновлення бойових дій", - додав він.

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що Польща відправила до України ще десять танків Leopard 2 у рамках військової допомоги.

Також ми писали, що у Німеччині завершується навчання українських військових на танках Leopard 2.

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