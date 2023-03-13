В Іспанії десятки українських військових завершили навчання на танках Leopard 2

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це сказано у заяві Збройних сил Іспанії.

Там наголосили, що загалом 40 членів екіпажу танка та 15 фахівців-механіків пройшли навчання на Leopard 2, які організували на військовій базі у Сарагосі.

Іспанський інструктор Контрерас у коментарі журналістам розповів, що тренування були дуже інтенсивними. За його словами, українці повернуться додому "з дуже прийнятними знаннями" про Leopard 2.

"Хоч танки відрізнялися, багато систем збігаються, і це значно полегшило роботу. Завдяки цьому, а також мотивації, яку виявив особовий склад, та його бажанню вчитися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до відновлення бойових дій", - додав він.