Російські військові обстріляли Запорізьку область: є руйнування та поранена

У понеділок, 13 березня, російські військові обстріляли Комишуваську громаду у Запорізькій області та поранили жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької ОВА.

"Наразі на місці влучання ворожих ракет працюють усі екстрені служби. Проводиться фіксація збитків", - додали в ОВА.

Зазначається, що руйнувань зазнали житлові будинки у селі Зарічне. Було вибито вікна, пошкоджено дахи, а місцева жінка отримала поранення.

"Ворог продовжує спрямовувати снаряди проти мирних українців. Так, сьогодні чергового обстрілу зазнала Комишуваська громада", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Запорізької області продовжується розробка планів евакуації колаборантів під час відступу російських військових у Крим.

У понеділок, 13 березня, в Запорізькій області змінено рух низки потягів. Причиною для цього стало пошкодження залізничної інфраструктури через обстріли.

Російські загарбники продовжують розграбовувати тимчасово окуповані території Запорізької області.

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