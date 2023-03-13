В Харківській області є три сірі зони де точаться активні бої, - Синєгубов

В Харківській області наразі є три сірі зони де точаться активні бойові дії. ЗСУ не поступаються та завдаються втрат ворогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Харківської ОВА Олега Синєгубова під час брифінгу .

За словами Синєгубова, 29 населених пунктів Харківської області наразі перебувають під тимчасовою окупацію.

"Є три населені пункти, які ми вважаємо сірою зоною, на території яких ведуться активні бойові дії, зокрема це населений пункт Гряниківка. Однак, наші воїни стоять на своїх позиціях і не поступаються", - додав Синєгубов.

Як відзначив голова Харківської ОВА, ворог намагається виявити слабкі позиції в обороні наших воїнів, ймовірно готуючи більш серйозний наступ на цих напрямках.

"Однак зараз він успіху не має, зазнає втрат і відступає на раніше зайняті ним позиції", - наголосив Синєгубов.