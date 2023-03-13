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Вступ України до ЄС й НАТО не благодійність, а прагматичний інтерес для Європи, - Кулеба

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Понеділок 13 березня 2023 15:00
Вступ України до ЄС й НАТО не благодійність, а прагматичний інтерес для Європи, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Членство України в ЄС та НАТО не повинно розглядатись як благодійність або ж відкуп, оскільки це становить інтерес й для самої ж Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на саміті Україна-Оксфорд 2023 “Європейські горизонти для України”

"Членство України в ЄС і НАТО не слід сприймати як благодійність чи відкуп. Воно становить прагматичний інтерес для самої європейської спільноти. Членство України в ЄС та НАТО стане гарантією довгострокового миру та стабільності", - заявив Кулеба.

За словами міністра, невизначеність щодо членства України є дуже необачною. "Утримання на периферії" лише спонукатиме подальшу російську агресію, що не є в інтересах Європи.

"Не треба оглядатися на те, що скажуть в Москві. З Путіним (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) все скінчено. Він виклав усі свої карти на стіл. Він банкрут. Але Україна має перемогти, щоб він не отримав винагороду за все вчинене. Ми обов’язково здобудемо її за тривкої та вчасної підтримки партнерів", - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Україна повинна провести аналіз всіх процедур та процесів в державі, щоб не гаяти часу на перемовинах з ЄС.

Як відзначив заступник голови ОП з міжнародної політики Андрій Сибіга, Україна хоче отримати "дорожню карту" для вступу в НАТО під час найближчого саміту в липні.

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