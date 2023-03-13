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Росіяни більше 40 разів вдарили по прикордонню Чернігівської та Сумської області

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Понеділок 13 березня 2023 12:18
Росіяни більше 40 разів вдарили по прикордонню Чернігівської та Сумської області Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З самого ранку російські окупанти більше 40 разів вдарили по прикордонню Чернігівської та Сумської області з різних видів озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ОК "Північ".

  • З 09:15 до 09:50:

зафіксовано 20 ударів, ймовірно зі ствольної артилерії. Били по району населеного пункту Михальчина Слобода. Втрат серед особового складу й техніки немає. Втрат серед цивільного населення або ж пошкодження інфраструктури також немає.

  • з 09:04 до 10:20:

зафіксовано 14 ударів, ймовірно зі ствольної артилерії. Били по району населеного пункту Старікове. Втрат серед особового складу й техніки немає. Втрат серед цивільного населення або ж пошкодження інфраструктури також немає.

  • з 10:20 до 10:30:

зафіксовано 7 ударів, ймовірно з міномету 120 мм. Били по району населеного пункту Бачівськ. Втрат серед особового складу й техніки немає. Втрат серед цивільного населення або ж пошкодження інфраструктури також немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти зранку обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок удару загинув цивільний.

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