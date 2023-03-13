Росіяни більше 40 разів вдарили по прикордонню Чернігівської та Сумської області
З самого ранку російські окупанти більше 40 разів вдарили по прикордонню Чернігівської та Сумської області з різних видів озброєння.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ОК "Північ".
- З 09:15 до 09:50:
зафіксовано 20 ударів, ймовірно зі ствольної артилерії. Били по району населеного пункту Михальчина Слобода. Втрат серед особового складу й техніки немає. Втрат серед цивільного населення або ж пошкодження інфраструктури також немає.
- з 09:04 до 10:20:
зафіксовано 14 ударів, ймовірно зі ствольної артилерії. Били по району населеного пункту Старікове. Втрат серед особового складу й техніки немає. Втрат серед цивільного населення або ж пошкодження інфраструктури також немає.
- з 10:20 до 10:30:
зафіксовано 7 ударів, ймовірно з міномету 120 мм. Били по району населеного пункту Бачівськ. Втрат серед особового складу й техніки немає. Втрат серед цивільного населення або ж пошкодження інфраструктури також немає.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти зранку обстріляли один з населених пунктів Куцурубської громади. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок удару загинув цивільний.
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