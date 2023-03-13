Загроза ракетного удару надзвичайно висока. РФ вивела у Чорне море два ракетоносії, - ОК "Південь"

Загроза нанесення ракетного удару з боку російських окупантів надзвичайно висока. Загарбники вивели у Чорне море два ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" .

На східному напрямку й над акваторією Азовського моря спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації. Не виключена активність ворожих розвідувальних дронів.

Тим часом у Чорне море вивели два надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр".

Українців закликають не нехтувати заходами безпеки та дослухатись до сигналів повітряної тривоги.

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Станом на 11:30 росіяни продовжують нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. Додатково виведено підводний човен. Загальний залп до 20 ракет.

Зазначимо, що наразі у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося раніше, 9 березня росіяни здійснили масований обстріл України ракетами та дронами. Окупанти влучили в об'єкти енергетики, критичної інфраструктури, а також у житлові квартали. Внаслідок атаки також є жертви.

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