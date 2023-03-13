РФ обстріляла три громади у Дніпропетровській області: постраждало підприємство
У понеділок, 13 березня, російські військові обстріляли три громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждало підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Після нетривалої перерви ворог знову взявся гатити по Нікопольському району. Сьогодні під обстріли потрапили три громади - Марганецька, Червоногригорівська та Покровська", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська армія стріляла по районах з важкої артилерії, а також атакувала дроном.
"Люди не постраждали. Пошкоджене транспортне підприємство. Наслідки атак продовжують з’ясовувати рятувальники", - додав глава області.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 10 березня, російські військові з артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та вбили двох людей.
У четвер, 9 березня, російські війська протягом дня тричі обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району з важкої артилерії.
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