Увеличение расходов на оборону Украины и продление санкций ЕС против РФ: новости за 13 марта

Война России против Украины: последние новости

Кабмин поддержал выделение дополнительных 518 млрд гривен на армию

Кабинет Министров поддержал выделение дополнительных 518 млрд гривен на сектор безопасности и обороны.

"Правительство сегодня поддержало законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", - написал премию министр Денис Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что почти все новые планируемые расходы хотят направить на оборону.

В ЕС подтвердили продление персональных санкций против России на полгода

Совет ЕС продлил санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, до 15 сентября 2023 года.

Отмечается, что ограничительные меры предусматривают ограничение передвижения физлиц, замораживание активов и запрещение предоставления средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам из списка. Санкции касаются 1473 человек и 205 организаций.

"Россия должна немедленно прекратить свою жестокую войну. Европейский Союз будет неуклонно поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавляют в Совете ЕС.

Сырский о ситуации в Бахмуте: "вагнеровцы" пытаются продвинуться в центр города

Ситуация в Бахмуте по состоянию на утро 13 марта остается сложной. Наемники ЧВК "Вагнера" пытаются прорвать оборону и продвинуться в центр города.

"Штурмовые отряды Вагнера наступают из нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в центральные районы города", - сказал командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Расстрел военного россиянами. Защитник был гражданином Молдовы

Военный Александр Мациевский, которого оккупанты расстреляли после слов "Слава "Украине", был гражданином Молдовы.

«Министерство решительно осуждает убийство гражданина Молдовы, которое можно расценивать как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права. Мы подтверждаем жесткую позицию Молдовы, осуждающую жестокую войну России против Украины. Наша страна по-прежнему предана поддерживать Украину в ее усилиях по возвращению региона в мир и стабильность", - говорится в сообщении.

Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ

Лидер Китая Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны России против Украины. Вероятно, разговор пройдет после того, как лидер КНР посетит Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

Отмечается, что встреча Си с Путиным с Зеленским, последняя из которых, как ожидается, состоится виртуально, отражают усилия Пекина играть более активную роль в посредничестве по прекращению войны РФ против Украины.

Прямой разговор с Зеленским ознаменовал бы значительный шаг в попытках Китая сыграть роль миротворца в Украине, которые до сих пор были восприняты скептически в Европе.

Международный уголовный суд откроет два дела по военным преступлениям РФ в Украине, - NYT

Международный уголовный суд намерен открыть два дела по военным преступлениям, связанным с российским вторжением в Украину. Суд будет добиваться выдачи ордеров на арест нескольких человек.

Эти уголовные дела являются первыми международными обвинениями, выдвинутыми с самого начала полномасштабного вторжения РФ, и возбуждены после нескольких месяцев работы специальных следственных групп. В них утверждается, что Россия похищала украинских детей и подростков и отправляла их в российские лагеря перевоспитания, а также что Кремль намеренно наносил удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Главный прокурор Карим Хан должен сначала представить свои обвинения группе судей по досудебному производству, которые решат, соблюдены ли правовые нормы для выдачи ордера на арест, или следователям нужны дополнительные доказательства.

Вступление Украины в ЕС и НАТО не благотворительность, а прагматичный интерес для Европы, - Кулеба

Членство Украины в ЕС и НАТО не должно рассматриваться как благотворительность или откуп, поскольку это представляет интерес и для самой Европы.

"Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности", - заявил Кулеба.

По словам министра, неопределенность относительно членства Украины очень опрометчива. "Удержание на периферии" лишь будет побуждать дальнейшую российскую агрессию, не являющуюся в интересах Европы.

В Британии увязали свою безопасность с результатом войны в Украине

Безопасность Великобритании зависит от того, как закончится война России против Украины.

В отчете отмечается, что "острейшей угрозой" для страны продолжает оставаться Россия.

"Изменилось, что наша коллективная безопасность теперь неразрывно связана с результатом конфликта в Украине", - говорится в документе.

Согласно обзору, главной целью британских властей в отношении России является "сдерживание и противодействие способности и намерениям РФ нарушить безопасность Великобритании, Евро-Атлантики и более широкого международного порядка".

В Испании десятки украинских военных завершили обучение на танках Leopard 2

Сегодня, 13 марта, в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4.

Там отметили, что всего 40 членов экипажа танка и 15 специалистов-механиков прошли обучение на Leopard 2, организованных на военной базе в Сарагосе.

Испанский инструктор Контрерас в комментарии журналистам рассказал, что тренировки были очень интенсивными. По его словам, украинцы вернутся домой "с очень приемлемыми знаниями" о Leopard 2.

Прогноз погоды на сегодня.

Во вторник, 14 марта, в Украине осадки не прогнозируются. Однако местами возможны порывы ветра.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах и восточных регионах до 6° мороза; днем 9-14° тепла, в Прикарпатье до 18°.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, днем и северных и центральных регионах местами порывы 15-20 м/с.