Ворога не можна недооцінювати. У ДПСУ назвали кількість російських військових у Білорусі

Наразі на території Білорусі перебуває близько 9-10 тисяч російських військових, які проходять військову підготовку чи беруть участь у спільних навчаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телеканалу "Київ" .

"Ситуація на кордоні з Білорусією залишається повністю контрольованою. По той бік кордону немає достатнього угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України", - сказав він.

Прикордонна служба також не фіксує переміщення особового складу чи військової техніки РФ біля кордону.

При цьому Демченко зазначив, що ворога не можна недооцінювати. Україна має бути готовою до розвитку будь-якої ситуації. Так, бійці продовжують укріплювати лінію кордону, щоб всі Сили оборони мали можливості відбити будь-яку атаку.

Окрім того, Білорусь продовжує підтримувати Росію, надаючи свою військову інфраструктуру, повітряний простір та бази.

"Близько 9-10 тисяч військових РФ знаходилися на території Білорусі. Вони в основному задіяні у спільних навчаннях або проходженні підготовки. Періодично відбувається ротація цих підрозділів. Власно, це відбувається і зараз. Ті підрозділи, які вже пройшли підготовку, виводяться на територію Росії для того, щоб посилити угрупування російських військ на сході нашої країни", - сказав речник.

Тим часом на територію Білорусі будуть заведені нові підрозділи, які проходитимуть підготовку.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомляв, що у Білорусі провели ротацію та вивели частину військ РФ. При цьому в країні залишились наметові містечка для прийняття нових сил.

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