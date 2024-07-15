Замах на Трампа та удар по залізниці під Харковом: новини за вихідні

Під час мітингу в штаті Пенсільванія на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах, а російські окупанти тим часом нанесли удар по залізничній дорозі в Харківській області.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

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Замах на Трампа

Нагадаємо, що під час на мітингу в штаті Пенсильванія сталась стрілянина. Влучили в кандидата в президенти США Дональда Трампа та прострелили праве вухо.

РБК-Україна уже повідомляло, що ФБР підтвердило, що в Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. За інформацією The Washington Post, Крукс, згідно зі списками виборців штату Пенсільванія, є республіканцем.

Детальніше про замах, підозрюваного та реакцію нинішнього президента та основного опонента Трампа на цьогорічних виборах Джо Байдена, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Удар по залізниці під Харковом

В суботу, 13 липня, російські терористи завдали удару по залізничних об'єктах та рухомому складу в селищі Буди, Харківської області.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що від обстрілу загинули дві людини. Серед них - начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря. Крім того, було поранено пʼятьох залізничників.

У Кременчуці зникло новонароджене немовля з перинатального центру

На розшук зниклої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області.

"Якщо у вас є будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках зниклої дівчинки, просимо негайно звернутися до Кременчуцького районного управління поліції за номерами: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 або 102", - заявили в поліції.

Оновлення військово-облікових даних не вимагає проходження ВЛК

Міноборони підкреслило, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії.

"Законом передбачено, що оновлення даних громадянами - це окремий вид військового обов'язку. Крім того, в статті 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено окремий обов'язок громадян - проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби", - зазначив директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк.

Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща ракети над Україною

Відповідаючи на питання, щодо того, щоб Польща могла збивати російські ракети над територією України, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цього не буде.

"Політика НАТО незмінна - ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", - наголосив він.

Росіяни пів години обстрілювали Білопілля з "Граду": 18 прильотів, є постраждалі

Російські військові упродовж 30 хв з реактивної системи залпового вогню "Град" обстрілювали житлові квартали Білопілля в Сумському районі.

За словами мера міста, росіяни щонайменше 18 разів обстріляли центр Білопілля. Пошкоджено приватні житлові будинки та багатоповерхівки. Також пошкоджено школу та пекарню. До того ж через ворожу атаку трьох людей було поранено.