РФ ударила по об'єктах УЗ під Харковом: загинули начальник райуправління ДСНС і поліцейський

Сьогодні, 13 травня, російські терористи завдали удару по залізничних об'єктах та рухомому складу в селищі Буди, Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України , " Укрзалізницю " та Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За попередньою інформацією, поранено пʼятьох залізничників:

машиніста,

начальницю станції,

чергового по станції,

старшого шляхового майстра,

складача поїздів.

"Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці. Вражено вагони, загоряння, які виникли через ворожий удар, були оперативно локалізовані", - повідомили в компанії.

Синєгубов повідомив, що під час атаки загинули дві людини. Серед них - начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря.

"Загалом поранено 22 людей - 16 чоловіків та 6 жінок віком від 14 до 81 року. Двоє людей у важкому стані, 13 у середньому, інші - в легкому", - зауважив глава ОВА.

Він наголосив, що ворог цілеспрямовано завдав два удари з проміжком у пів години, коли всі профільні служби вже були на місця.

Крім того, правоохоронці повідомили, що внаслідок атаки загинув поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

"Росія вже не вперше атакує екстрені служби, коли вони рятують цивільних. За кожен такий злочин буде відповідальність і відповідь - у судах та на полі бою", - наголосили в МВС.