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Росіяни пів години обстрілювали Білопілля з "Граду": 18 прильотів, є постраждалі

Сумська область, Неділя 14 липня 2024 21:39
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Росіяни пів години обстрілювали Білопілля з "Граду": 18 прильотів, є постраждалі Фото: росіяни обстріляли Білопілля (facebook.com)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні в черговий раз атакували Білопілля Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Білопільської громади Юрія Зарко та прокуратуру Сумської області.

За даними слідства, 14 липня 2024 року з 17:00 упродовж 30 хвилин, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, з реактивної системи залпового вогню "Град" обстрілював житлові квартали Білопілля.

Зарко повідомив, що росіяни сьогодні щонайменше 18 разів обстріляли центр Білопілля "Градами". Пошкоджено приватні житлові будинки та багатоповерхівки. Також пошкоджено школу та пекарню.

До того ж через ворожу атаку трьох людей було поранено.

Нагадаємо, раніше сьогодні російські терористи завдали удару по Мирнограду Донецької області.

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