ua en ru
Нд, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани розвідали завод РФ, який ремонтує артсистеми: що дасть його зупинка

Росія, Неділя 14 липня 2024 11:27
UA EN RU
Партизани розвідали завод РФ, який ремонтує артсистеми: що дасть його зупинка Фото: партизани розвідали завод "СІБМАШ" у Тюмені (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку російського заводу "СІБМАШ", розташованого у Тюмені. Він зокрема займається ремонтом артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент вивчив стратегічно важливий завод та його слабкі місця", - йдеться у повідомленні.

Як відзначають партизани, завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки, ракетних та артилерійських систем, займається оновленням систем управління та навігації.

"Через санкції, які прищепили до проблем імпорту високотехнологічних процесорів, виникли величезні проблеми з розвитком інерційних навігаційних систем", - кажуть у "АТЕШ".

Чому необхідно вивести завод із ладу

Повне виведення заводу з ладу, як кажуть партизани, може скоротити обслуговування та виробництво комплектуючих для 1000 одиниць військової техніки РФ щомісяця.

Розвідки "АТЕШ" заводів у Росії

Партизани постійно проводять розвідку заводів, що знаходяться на території Росії. Йдеться здебільшого про підприємства, які беруть участь у ремонті та виробництві техніки та озброєння, пов'язаного з російським ВПК.

Наприклад, нещодавно партизани провели розвідку ще одного заводу у Тюмені. Там виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
У Трампа стріляли. Що відомо і в якому стані кандидат у президенти США
У Трампа стріляли. Що відомо і в якому стані кандидат у президенти США
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США