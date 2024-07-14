Партизани розвідали завод РФ, який ремонтує артсистеми: що дасть його зупинка
Партизани провели розвідку російського заводу "СІБМАШ", розташованого у Тюмені. Він зокрема займається ремонтом артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агент вивчив стратегічно важливий завод та його слабкі місця", - йдеться у повідомленні.
Як відзначають партизани, завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки, ракетних та артилерійських систем, займається оновленням систем управління та навігації.
"Через санкції, які прищепили до проблем імпорту високотехнологічних процесорів, виникли величезні проблеми з розвитком інерційних навігаційних систем", - кажуть у "АТЕШ".
Чому необхідно вивести завод із ладу
Повне виведення заводу з ладу, як кажуть партизани, може скоротити обслуговування та виробництво комплектуючих для 1000 одиниць військової техніки РФ щомісяця.
Розвідки "АТЕШ" заводів у Росії
Партизани постійно проводять розвідку заводів, що знаходяться на території Росії. Йдеться здебільшого про підприємства, які беруть участь у ремонті та виробництві техніки та озброєння, пов'язаного з російським ВПК.
Наприклад, нещодавно партизани провели розвідку ще одного заводу у Тюмені. Там виробляють військові гелікоптери та літаки, зокрема, бомбардувальники.
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