Замах на Трампа: нові подробиці та реакція світу

Видання Associated Press звернуло увагу, що такий інцидент у Пенсільванії став першою стріляниною у кандидата в президенти США або президента США за більш ніж 40 років.

The Washington Post пише, що Крукс, згідно зі списками виборців штату Пенсільванія, є республіканцем.

New York Post з посиланням на джерела пише, що стрілком був 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку (штат Пенсільванія).

До речі, перші деталі стрілянини в Трампа можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки використовувалися: заяви спецагента ФБР Кевіна Ройека, підполковника поліції штату Пенсільванія Джорджа Бівенса, колишнього президента США Дональда Трампа, президента США Джо Байдена, президента України Володимира Зеленського, прем'єра Британії Кіра Стармера, прем'єра Канади Джастіна Трюдо, прем'єра Канади Джастіна Трюдо Біньяміна Нетаньяху, публікації NBC News, New York Post, Associated Press і The Washington Post.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.