Росіяни вдарили по енергетиках у Донецькій області: є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

"У Донецькій області під ворожий обстріл потрапила ремонтна бригада. Бригадний водій отримав поранення та був доставлений до госпіталю", - йдеться у повідомленні.

Обстріли енергетиків в Україні

Російські війська застосовують тактику обстрілів рятувальників, медиків, поліцейських та енергетиків в Україні. Причому випадки обстрілів енергетиків у прифронтовій Донецькій області були відомі, починаючи з 2014 року.

З недавніх випадків, буквально у червні в Донецькій області, під час виконання робіт, під обстріл потрапила бригада енергетиків. Один із них отримав поранення.

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