Політика НАТО незмінна. Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща ракети над Україною
Політика НАТО щодо участі у війні України з Росією незмінна. Це стосується і питання щодо того, щоб Польща збивала ракети над територією України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю телемарафону.
"НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є", - сказав Столтенберг.
Проте, відповідаючи на питання, щодо того, щоб Польща могла збивати російські ракети над територією України, генсек заявив, що цього не буде.
"Політика НАТО незмінна - ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", - наголосив він.
Польща могла б збивати російські ракети над Україною
Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна разом з Польщею працюють над механізмом того, як би польська ППО могла б збивати російські ракети та дрони над українською територією.
Пізніше цього тижня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава проконсультується зі своїми союзниками по НАТО та заручиться їх згодою, перш ніж намагатися збити будь-які російські ракети.
Детальніше про цю ініціативу і чи може вона бути реалізованою найближчим часом, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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