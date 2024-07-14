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Політика НАТО незмінна. Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща ракети над Україною

Україна, Неділя 14 липня 2024 19:16
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Політика НАТО незмінна. Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща ракети над Україною Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Політика НАТО щодо участі у війні України з Росією незмінна. Це стосується і питання щодо того, щоб Польща збивала ракети над територією України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю телемарафону.

"НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є", - сказав Столтенберг.

Проте, відповідаючи на питання, щодо того, щоб Польща могла збивати російські ракети над територією України, генсек заявив, що цього не буде.

"Політика НАТО незмінна - ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", - наголосив він.

Польща могла б збивати російські ракети над Україною

Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна разом з Польщею працюють над механізмом того, як би польська ППО могла б збивати російські ракети та дрони над українською територією.

Пізніше цього тижня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава проконсультується зі своїми союзниками по НАТО та заручиться їх згодою, перш ніж намагатися збити будь-які російські ракети.

Детальніше про цю ініціативу і чи може вона бути реалізованою найближчим часом, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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