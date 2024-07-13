РФ скинула авіабомбу на зупинку з людьми в Донецькій області: є жертви, багато поранених

Росія влучила двома авіабомбами УМПБ Д-30СН у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю у Мирнограді Донецької області. Внаслідок чого четверо людей загинуло, а ще 9 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними правоохоронців, через вчорашні удари на місці загинули троє чоловіків, серед них - 42-річний водій автобуса. Жінка, 1983 року народження, померла в лікарні.

При цьому серед поранених - 16-річний хлопець, а також ще восьмеро людей віком від 20 до 62 років.

Крім того, руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль.

На місці працювали вибухотехніки, парамедики, слідчо-оперативна група поліції, а також всі профільні служби. Правоохоронці задокументували наслідки атаки.

Фото: наслідки удару російських авіабомб у Мирнограді (facebook.com/don.gunp)

Обстріл Мирнограда