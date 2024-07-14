У Трампа стріляли. Що відомо і в якому стані кандидат у президенти США

На колишнього президента США Дональда Трампа вчинили замах. Інцидент стався під час мітингу у штаті Пенсільванія.

Що трапилося

У штаті Пенсільванія, під час мітингу на екс-президента та ймовірного майбутнього кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа було скоєно замах.

Після звуків схожих на стрілянину він торкнувся свого вуха, а потім сів на землю. На його обличчі можна було помітити трохи крові. Секретна служба спішно вивела Трампа зі сцени, і той підняв кулак, коли сідав у позашляховик. Так колишнього президента США евакуювали з місця події.

Як повідомляє CNN, стрілець, який здійснив постріл, був не на мітингу, а, ймовірно, на даху за межами місця проведення мітингу Трампа.

Прокурор місцевого округу заявив, що внаслідок пригоди двоє людей загинули, у тому числі той, хто стріляв, пише The Washington Post. За його версією, стрілець перебував у будівлі. Він заявив, що для ведення стрілянини з такої відстані йому знадобилася б гвинтівка, оскільки відстань до трибуни складала сотні метрів.

За інформацією AP, підозрюваного у стрілянині вбили співробітники Секретної служби. Ймовірний злочинець не був учасником мітингу.

Видання пише, що 45-й президент США Дональд Трамп, імовірно, був мішенню стрілянини на мітингу в штаті Пенсильванія.

Що з Трампом

Після евакуації Секретна служба повідомила, що Дональд Трамп перебуває у безпеці. А його передвиборчий штаб поінформував, що його оглянули у місцевій лікарні.

"Президент Трамп дякує правоохоронним органам і рятувальникам за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. Він у порядку і проходить обстеження в місцевій медичній установі. Більш докладну інформацію буде надано пізніше", - сказав представник Трампа Стівен Чунг у своїй заяві.

Як відреагував Байден

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден поінформований про те, що сталося на мітингу Трампа в Пенсільванії. Після цього стало відомо, що Байден виступить зі зверненням до нації.

Водночас президент США написав допис у соцмережі X, що в Америці немає місця насильству з політичних мотивів, і він закликав усю країну засудити цей акт. Байден зазначив, що поки що не може назвати стрілянину на мітингу Трампа замахом.

У своєму зверненні Байден сказав, що радий чути, що з Дональдом Трампом усе гаразд.

"Я радий чути, що він у безпеці і почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо на подальшу інформацію. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вона доставила його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству.

Також президент США висловив сподівання, що вже ввечері зможе поговорити із Дональдом Трампом.

Під час підготовки публікації використовувалися матеріали CNN, Washington Post, New York Times, Associated Press, сторінка в соцмережі Х президента США Джо Байдена.