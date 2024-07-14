Російські окупанти вчергове обстріляли Мирноград: є жертва та поранені

Російські окупанти вчергове обстріляли Мирноград Донецької області. В результаті атаки багато людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора .

За даними слідства, сьогодні, 14 липня, війська РФ здійснили атаку на Мирноград. В результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка 40 років.

Ще шестеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх доставлено до лікарні.

"Попередньо, окупанти вдарили по місту "УМПБ Д-30СН". В населеному пункті пошкоджені житлові будинки та дитсадок", - повідомили в Офісі.