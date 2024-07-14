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Конотоп опинився під обстрілом, - мер міста

Неділя 14 липня 2024 15:27
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Конотоп опинився під обстрілом, - мер міста Фото: місто Конотоп (facebook.com)
Автор: Едуард Ткач

Вдень, 14 липня, місто Конотоп Сумської області опинилось під обстрілом російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Артема Семеніхіна.

"Конотоп під обстрілом! Не нехтуємо", - написав мер міста.

Зазначимо, що перед цим повідомленням на території України почала поширюватися повітряна тривога. Зокрема, і в Києві.

У Повітряних Силах ЗСУ спочатку повідомили про ракетну небезпеку з північного сходу. Пізніше додали, що ворожа ракета на Чернігівщині летить в сторону Києва.

Станом на 15:13 у ПС заявили про відбій загрози для Київської і Чернігівської областей. Проте попередили про пуски КАБ тактичною авіацією у Харківській області.

Нагадаємо, що в ніч на 14 липня російські війська завдали ударів під Дніпром і Кривим Рогом. Внаслідок атаки двох районів Дніпропетровської області почалися пожежі, постраждала жінка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, скільки ворожих ракет і дронів було збито силами ППО в ніч на 14 липня.

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