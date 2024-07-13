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Українські захисники вибили окупантів із Сотницького Козачка: карта DeepState

Сотницький Козачок, Субота 13 липня 2024 01:02
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Українські захисники вибили окупантів із Сотницького Козачка: карта DeepState Фото: українські військові вибили російські ДРГ із Сотницького Козачка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові вибили російських загарбників із Сотницького Козачка у Харківській області, й зачистили населений пункт від ворожої присутності. На це село близько тижня тому ворог кинув свої диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ).

Про це передає РБК-Україна з посиланням на інтерактивні карти проекту DeepStateMap.

Так, за оновленими даними проекту, Сотницький Козачок позначений пізно ввечері 12 липня вже блакитним кольором. При цьому добою раніше, 11 липня, населений пункт на карті DeepState значився під червоним, відповідно, там фіксувалася присутність окупантів.

Змінився "статус" села Сотницький Козачок у Харківській області на картах DeepState від 12 та 11 липня (скріни deepstatemap.live)

Також аналітики проекту DS розповіли, що на фронті фіксується просування російських окупантів у Донецькій області біля населених пунктів Воздвиженка, Юріївка, а також у Роздолівці та Новоселівці Першій.

Крім того, йдеться в публікації інтерактивного проекту, станом на пізній вечір 12 липня бої тривали в Урожайному та Красногорівці (Донецька область).

Ситуація на фронті в Донецькій області на картах DeepState 12 липня (скріни deepstatemap.live)

Ситуація в селі Сотницький Козачок

Раніше повідомлялося, що на початку липня була зафіксована спроба прориву російської ДРГ у маленьке село Сотницький Козачок. Воно фактично є прикордонним, і розташоване в Золочівській громаді Богодухівського району на півночі Харківської області.

За даними аналітиків, противнику тоді вдалося частково закріпитися в населеному пункті. Проте офіційна влада та військові цю інформацію спростовували та заявляли, що ведуться активні дії з ліквідації залишків ворожої групи. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

При цьому 5 липня речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх висловився про заходи з ліквідації російської ДРГ, яка намагалася зайти в Сотницький Козачок.

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