В Польщі назвали кількість ППО Patriot, яку планує передати Німеччина

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Do Rzeczy .

За словами Блащака, найкраще ППО працюватиме, якщо розташувати його на заході України. Як він пояснив, таку рекомендацію він отримав від офіцерів протиракетної та зенітної оборони.

Міністр оборони зауважив, що вищезгадане розташування є ідеальним з кількох причин:

захист польського кордону й території України;

через захист критичної інфраструктури України, українцям не потрібно буде покидати свої домівки;

"Я також не розумію аргумент про необхідність навчання, який часто наводять, - увесь час країни, що підтримують, навчають українців використанню багатьох сучасних систем озброєння, зокрема й таких складних, як пускові установки HIMARS або система NASAMS", - додав Блащак.