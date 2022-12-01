В Польщі назвали кількість ППО Patriot, яку планує передати Німеччина
Німеччина запропонувала передати Польщі 8 одиниць ППО Patriot. Міністр оборони Маріуш Блащак закликав Берлін дозволити розташувати їх в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Do Rzeczy.
За словами Блащака, найкраще ППО працюватиме, якщо розташувати його на заході України. Як він пояснив, таку рекомендацію він отримав від офіцерів протиракетної та зенітної оборони.
Міністр оборони зауважив, що вищезгадане розташування є ідеальним з кількох причин:
- захист польського кордону й території України;
- через захист критичної інфраструктури України, українцям не потрібно буде покидати свої домівки;
"Я також не розумію аргумент про необхідність навчання, який часто наводять, - увесь час країни, що підтримують, навчають українців використанню багатьох сучасних систем озброєння, зокрема й таких складних, як пускові установки HIMARS або система NASAMS", - додав Блащак.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт передасть уряду пропозицію Польщі щодо розміщення Patriot в Україні.
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