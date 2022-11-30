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Артилерія і не тільки. Кулеба анонсував нову допомогу від НАТО

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Бухарест, Середа 30 листопада 2022 19:06
Артилерія і не тільки. Кулеба анонсував нову допомогу від НАТО Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Бухаресті союзники оголосили про новий пакет допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

На зустрічі було оголошено про передачу Україні 155 мм артилерії, снарядів та бронемашин. А також про нові внески країн у нашу енергетичну безпеку: трансформатори, генератори, зброя, зимова форма.

"Я не можу все це озвучувати, але серед цих позицій є і 155-мм артилерія, і снаряди, і бронемашини - це вже незабаром приїде в Україну та посилить наші Збройні сили", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України підкреслив, що подякував усім державам, які були одностайні в тому, що вони будуть з Україною стільки, скільки це буде необхідно.

"Це надзвичайно сильний сигнал, раніше у нас не було такої одностайної підтримки саме в цьому пункті… Війна триває мало, середньо, довго, але вони будуть з нами стільки, скільки це буде необхідно", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що на саміті Кулеба закликав передати Україні сучасні танки.

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