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Наближаємося до нормальних графіків. У Yasno зробили важливу заяву про світло у Києві

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Київ, Вівторок 29 листопада 2022 22:51
Наближаємося до нормальних графіків. У Yasno зробили важливу заяву про світло у Києві Фото: енергосистема Києва наближається до нормальних графіків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Енергосистема Києва завдяки злагодженим відновлювальним роботам наближається до стабілізації та планових відключень світла.

Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Сьогодні в Києві споживання обмежували 560 МВт, відключали 958 500 клієнтів. Поки що нам усім ще складно плануватися, але ми вже наближаємося до стабілізації ситуації та нормальних графіків", - зазначив Коваленко.

За його словами, щоб процес відновлення йшов швидше, важливо не включати до мережі відразу всі електроприлади, коли подають світло.

Справа в тому, що в момент підключення споживається майже вдвічі більше, ніж звичайно. Запобіжники, трансформатори, мережеве обладнання не витримують, і люди знову залишаються без світла. Число аварійних ситуацій зростає.

"Пам'ятайте, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб повернути світло до наших будинків. Тому приєднуйтесь і допоможіть їм зробити це швидше", - додав генеральний директор Yasno.

Раніше ми писали, що енергетики мають намір докладати всіх зусиль, щоб відключення електроенергії у Києві тривало не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Також повідомлялося, що київська влада попередила ЖЕКи та ОСББ про необхідність злити воду в опалювальних системах у разі аварій через ворожі атаки.

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