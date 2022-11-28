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РФ готується до нової атаки. Військові попередили українців про загрозу

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Україна, Понеділок 28 листопада 2022 09:24
РФ готується до нової атаки. Військові попередили українців про загрозу Фото: речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія готується до нової ракетної атаки, тому вивела у Чорне море ракетоносій. Українців попередили про загрозу обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю прес-центру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У Чорному морі з'явився за тривалий час, декілька діб не було, ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу "Калібр" на своєму борту. Це говорить про те, що підготовка йшла", - заявила Гуменюк.

За її словами, у пунктах базування ворога також знаходяться ракетоносії, які споряджені, які можуть бути залучені протягом кількох годин

"Треба усвідомлювати, що сигнали повітряної тривоги і тяжіння нашого ворога до своїх скреп і традицій може бути критичним. Цілком ймовірно, що початок тижня буде ознаменований такою атакою", - сказала речниця.

Гуменюк додала, що наразі на морі спостерігається шторм. Проте ракетоносії здатні зробити пуски навіть за такої погоди.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вчора попередив, що росіяни готують нові ракетні удари, тому українцям потрібно бути обережними.

Раніше розвідники повідомляли, що Росії для підготовки нового удару знадобиться близько тижня.

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