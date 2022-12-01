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Рада призначила Кубракова віце-прем’єром

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Четвер 01 грудня 2022 16:32
Рада призначила Кубракова віце-прем’єром Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду віце-прем’єр-міністра - міністра інфраструктури та регіонального розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка.

За призначення Кубракова віце-прем’єром проголосували 263 нардепів.

До цього депутати проголосували за його звільнення з посади міністра інфраструктури.

Нагадаємо, 30 листопада Кубраков подав заяву про звільнення.

РБК-Україна вже повідомляло, що його можуть перевести на посаду віце-прем'єр-міністра та передати у підпорядкування, окрім Мінінфраструктури, ще й Міністерство розвитку громад та територій.

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