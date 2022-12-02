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СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими 1 грудня (відео)

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Київ, П'ятниця 02 грудня 2022 11:14
СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими 1 грудня (відео) Фото: СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими 1 грудня (t.me/ermaka2022)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки показала ексклюзивне відео обміну полоненими, який відбувся 1 грудня. Додому вдалося повернути ще 50 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Серед них - захисники зі Збройних сил України, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби", - йдеться в описі під відео.

Відомо, що загалом Україна повернула вчора 4 офіцери і 46 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Зокрема, з полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, в тому числі 8 захисників "Азовсталі".

"Більшість із визволених українців мають поранення і травми. Деякі них - з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися. Всі вони будуть проходити медичні обстеження, лікування та реабілітацію", - зазначила в СБУ.

Нагадаємо, про обмін полоненими вчора, 1 грудня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, серед звільнених бійців є ті, що перебували у колонії Оленівки.

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Служба безпеки України Обмін полоненими
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