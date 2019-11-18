Задержание главы "Укрэксимбанка" и возвращение кораблей: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

Украинские буксиры вышли навстречу захваченным Россией украинским военным катерам, Глава "Укрэксимбанка" Гриценко задержан, в Тбилиси начались протесты. Подробнее о том, что произошло на выходных, 16-17 ноября, - в материале РБК-Украина

РФ возвращает Украине захваченные корабли

Трое украинских буксиров - "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" продолжают движение по Черному морю в направлении Керченского пролива, чтобы встретить и сопроводить захваченные Россией в ноябре 2018 года у берегов Крыма украинские военные катера. Военные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" также продолжают движение к Керченскому проливу. Там в нейтральных водах их должны встретить буксиры.

Глава "Укрэксимбанка" Гриценко задержан

Глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко задержан. Он подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что Гриценко якобы похитили.

В "Укрэксимбанке" прокомментировали информацию о задержании и рассказали о дальнейшей работе банка.

Бывшего нардепа Святаша объявили в розыск

Бывший народный депутат Верховной Рады Дмитрий Святаш объявлен в розыск. Информация о розыске Святаша размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Лица, скрывающихся от органов власти" с пометкой о дате его исчезновения 8 ноября 2019 год.

Ранее столичная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату пяти созывов в рамках уголовного дела по завладению средствами банка "УкрСиббанк".

В Киеве произошел взрыв в общежитии, есть жертвы

В Киеве вечером 16 ноября произошел взрыв в общежитии, в результате которого погибли двое людей.

Взрыв произошел на втором этаже. Помещение было оборудовано как хостел.

Протесты в Тбилиси: митингующие начали возводить баррикады у парламента

В воскресенье, 17 ноября, более 20 оппозиционных партий провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы. Они объявили о начале "полного пикетирования парламента" и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

Сборная Украины завершила отборочный цикл Евро-2020 без поражений

Сборная Украины сыграла вничью на выезде против Сербии в заключительном матче квалификации Евро-2020. Поединок в Белграде на стадионе "Райко Митич" завершился со счетом 2:2.

Таким образом, команда Андрея Шевченко завершила отбор без единого поражения (это первый подобный случай в истории национальной команды). "Сине-желтые" лишь дважды потеряли очки. Всего в 2019 году сборная Украины провела десять матчей (восемь - официальных и два - товарищеских), одержав семь побед.

В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Погода в Киеве в понедельник, 18 ноября, ухудшиться - синоптики объявили шторомове предупреждение. Утром 18 ноября в столице ожидается туман. Видимость составит 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности, желтый.