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В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"

Новости » Происшествия     16.11.2019 - 15:24
В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"
Иллюстративное фото (panoramio.com)

Родственники Александра Гриценко заявляют о похищении

В Киеве 16 ноября похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Прямой".

Сообщается, что о похищении Гриценко заявили его родственники. По их словам, банкира якобы забрали в черный автобус и увезли в неизвестном направлении. Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Напомним, на этой неделе сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели следственные действия в "Райффайзен Банк Авале" и задержали главу правления Александра Писарука. Обыски проводились в рамках дела VAB банка о вероятном завладение рефинансированием НБУ на сумму 1,2 млрд гривен.

Писаруку объявили подозрение в причастности к завладению стабилизационного кредита Нацбанка, однако суд отказался брать его под стражу и отпустил под залог 5 млн гривен. Накануне стало известно, что залог за Писарука внесет "Райффайзен Банк Аваль". Отметим, он занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины с июля 2014 год по декабрь 2015 года.

В то же время по подозрению к причастности к завладению средств НБУ суд арестовал бывшего директора департамента банковского надзора Нацбанка Аллу Шульгу.

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