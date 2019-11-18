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В "Укрэксимбанке" рассказали о дальнейшей работе после задержания руководителя

Новости » Общество     18.11.2019 - 00:22
В "Укрэксимбанке" рассказали о дальнейшей работе после задержания руководителя
Фото: Александр Гриценко (prm.ua)

Задержание Гриценко не скажется на работе "Укрэксимбанка"

В "Укрэксимбанке" прокомментировали информацию о задержании председателя правления финансового учреждения Александра Гриценко и рассказали о дальнейшей работе банка. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу.

Отмечается, что Наблюдательный совет и правление банка продолжают обеспечивать эффективную работу финучреждения и гарантируют клиентам и партнерам, что работа банка продолжится в штатном режиме бесперебойно.

"Банк будет содействовать правоохранительным органам и предоставит всю необходимую информацию для проведения объективного выяснения обстоятельств дела", - отметили в пресс-службе.

Также исполняющий обязанности главы Набсовета Стивен Фишер подтвердил, что руководство финучреждения обеспечит продолжение бесперебойной работы "Укрэксимбанка".

"Банк высоко ценит свою репутацию надежного и прозрачного банка и будет действовать в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления", - цитирует пресс-служба Стивена Фишера.

Напомним, председатель правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства. Гриценко подозревают в создании преступной организации, присвоении имущества, злоупотреблении служебным положением, отмывании доходов, полученных преступно.

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