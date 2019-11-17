ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Три украинских буксира продолжают движение к Керченскому проливу

Новости » Общество     17.11.2019 - 23:07
Три украинских буксира продолжают движение к Керченскому проливу
Фото: захваченные украинские корабли (mil.in.ua)

Буксиры движутся навстречу к захваченным Россией украинским кораблям

Трое украинских буксиров - "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" продолжают движение по Черному морю в направлении Керченского пролива, чтобы встретить и сопроводить захваченные Россией в ноябре 2018 года у берегов Крыма украинские военные катера. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные международной базы отслеживания судов Мarine Тraffic.

Военные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" также продолжают движение к Керченскому проливу. Там в нейтральных водах их должны встретить буксиры.

По данным "Крым.Реалии", в воскресенье 17 ноября украинские буксиры прошли вдоль крымского побережья, миновали Форос, Ялту, Алушту и по состоянию на 19:10 (по киевскому времени) проходили мимо Рыбачьего. По состоянию на 22:55 буксиры прошли немного далее Рыбачьего и движутся в районе Морского.

При этом передвижение украинских военных катеров не отображается в международной базе данных, поскольку украинские военные суда тянут на буксирах с выключенной автоматической идентификационной системой (АИС).

Синоптики прогнозируют в Черном море у берегов Крыма 17-18 ноября слабое волнение, восточный ветер до 5 метров в секунду.

Напомним, 17 ноября российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые в ноябре 2018 года были захвачены в Керченском проливе.

Позже стало известно, что Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россйской Федерацией в Керченском проливе военными кораблями. Также была информация, что из портов "Южный", "Черноморск" и "Одесса" за кораблями вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Российские СМИ в воскресенье, ссылаясь на данные пограничного управления ФСБ России в Крыму, сообщили, что передача захваченных украинских военных судов состоится 18 ноября.

МИД России прокомментировал передачу захваченных украинских кораблей Украинские буксиры обогнули ЮБК по пути за освобожденными кораблями
Новости Украины корабльвмс Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь