В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость при тумане составит 200-500 метров

Погода в Киеве в понедельник, 18 ноября, ухудшиться - синоптики объявили шторомове предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной админстрации (КГГА).

Как сообщается, ночью и утром 18 ноября в столице ожидается туман. Видимость составит 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине с понедельника ожидается постепенное похолодание. Тепература воздуха днем составит +16 градусов на западе, на сотальной территории - до +11. В Киеве будет буз осадков. Тепература воздуха прогреется до +7 градусов.

Кроме того, 18 ноября на большинстве территории Украины ожидается туман. В связи с осложнением погодных условий видимость ухудшится до 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности.

Ранее в Украинском Гидрометцентре дали прогноз погоды на следующую неделю. Синоптики прогнозируют существенное похолодание, а также приход дождей в западные области. Ближе к 21 ноября на востоке страны возможны ночные заморозки до -8 градусов.