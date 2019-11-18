Затримання голови "Укрексімбанку" і повернення кораблів: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

Українські буксири вийшли назустріч захопленим Росією українським військовим катерам, глава "Укрексімбанку" Гриценко затриманий, в Тбілісі почалися протести. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 16-17 листопала, - в матеріалі РБК-Україна

РФ повертає Україні захоплені кораблі

Три українських буксири - "Сапфір", "Титан" і "Гайдамака" - продовжують рух Чорним морем в напрямку Керченської протоки, щоб зустріти і супроводити захоплені Росією в листопаді 2018 року біля берегів Криму українські військові катери. Військові катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" також продовжують рух до Керченської протоки. Там в нейтральних водах їх повинні зустріти буксири.

Голову "Укрексімбанку" Гриценка затримано

Голова правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко затриманий. Він підозрюється у сприянні легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом чиновниками часів Віктора Януковича.

Раніше повідомлялося, що Гриценка нібито викрали.

В "Укрексімбанку" прокоментували інформацію щодо затримання та розповіли про подальшу роботу банку.

Колишнього нардепа Святаша оголосили в розшук

Колишній народний депутат Верховної Ради Дмитро Святаш оголошений в розшук. Інформація про розшук Святаша розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Особи, які переховуються від органів влади" з позначкою про дату його зникнення 8 листопада 2019 рік.

Раніше столична прокуратура повідомила про підозру колишнього народного депутата п'яти скликань у рамках кримінальної справи по заволодінню коштами банку "УкрСиббанк".

У Києві стався вибух в гуртожитку, є жертви

У Києві ввечері 16 листопада стався вибух в гуртожитку, в результаті якого загинули двоє людей.

Вибух стався на другому поверсі. Приміщення було облаштоване як хостел.

Протести в Тбілісі: мітингувальники почали зводити барикади біля парламенту

У неділю, 17 листопала понад 20 опозиційних партій провели у центрі Тбілісі масштабну акцію у відповідь на провал конституційної реформи. Вони оголосили про початок "повного пікетування парламенту" і заблокували всі три входи у будівлю законодавчого органу.

Збірна України завершила відбірковий цикл Євро-2020 без поразок

Збірна України зіграла внічию на виїзді проти Сербії в заключному матчі кваліфікації Євро-2020. Поєдинок у Белграді на стадіоні "Райко Мітіч" завершився з рахунком 2:2.

Таким чином, команда Андрія Шевченка завершила відбір без жодної поразки (це перший подібний випадок в історії національної команди). "Синьо-жовті" лише двічі втратили очки. Всього у 2019 році збірна України провела десять матчів (вісім - офіційних і два - товариських), здобувши сім перемог.

У Києві оголошено штормове попередження

Погода в Києві у понеділок, 18 листопада, погіршитися - синоптики оголосили шторомове попередження. Вранці 18 листопада в столиці очікується туман. Видимість становитиме 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.