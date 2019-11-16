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Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов, - СБУ

Новости » Происшествия     16.11.2019 - 17:21
Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов, - СБУ
Фото: Александр Гриценко (bankerclub.org)

По данным следствия, Гриценко отмывал деньги чиновников времен Януковича

Задержанный глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко подозревается в выведении из-под ареста имущества одного из медиа-холдингов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что Гриценко подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Виктора Януковича.

"Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов. Задержание проходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами", - говорится в сообщении.

Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов, - СБУ

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали Гриценко. Ему инкриминируют создание преступной организации, хищение имущества, а также отмывание средств.

Изначально СМИ сообщали о якобы его похищении. Во второй половине дня стала распространяться информация о том, что Гриценко похитили во время прогулки с ребенком, затолкали в черный микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

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