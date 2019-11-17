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В полиции сообщили подробности взрыва в общежитии в Киеве

Новости » Происшествия     17.11.2019 - 03:01
В полиции сообщили подробности взрыва в общежитии в Киеве
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

Предварительно установлено, что взорвалась граната

Начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил подробности взрыва в общежитии на улице Карла Маркса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Он отметил, что взрыв произошел на втором этаже в помещении, где проживали люди. Помещение было оборудовано как хостел. Погибли двое людей. Больше никто не пострадал.

"Предварительно, взрыв гранаты... Взрывотехники осмотрели (помещения, - ред.), других предметов нет. Работает следственно-оперативная группа. Уголовное производство будет нарушено по статье об умышленном убийстве. Лица установлены. Эти люди работали в городе Киев – один охранник, другой на стройке работал", - сообщил Крищенко.

В Киеве полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого погибло двое человек

В Киеве полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого погибло двое человек

Опубликовано Полиция Киева Суббота, 16 ноября 2019 г.

Напомним, в Киеве вечером 16 ноября около 21:00 произошел взрыв в общежитии, в результате которого погибли двое людей.

РБК-Украина писало, что утром 8 ноября в Луцке раздался взрыв в одной из квартир многоэтажки на улице Соборности, в результате чего пострадал человек.

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