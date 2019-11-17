Сборная Украины завершила отборочный цикл Евро-2020 без поражений

Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Команда Шевченко сыграла вничью с командой Сербии

Сборная Украины сыграла вничью на выезде против Сербии в заключительном матче квалификации Евро-2020. Поединок в Белграде на стадионе "Райко Митич" завершился со счетом 2:2.

Украинская сборная еще в октябре гарантировала себе досрочный выход на Евро-2020 после того, как на своем поле обыграла сборную Португалии (2:1). Однако игра с сербами важна в контексте итогового размещения украинской команды перед жеребьевкой.

В 2019 году сборная Украины провела десять матчей (восемь - официальных и два - товарищеских) и не потерпела ни одного поражения, одержав семь побед.

Португалия 0-0 Украина

Люксембург 1-2 Украина

Украина 5-0 Сербия

Украина 1-0 Люксембург

Литва 0-3 Украина

Украина 2-2 Нигерия

Украина 2-0 Литва

Украина 2-1 Португалия

Украина 1-0 Эстония

Сербия 2-2 Украина