Бывшего нардепа Святаша объявили в розыск

Фото: Дмитрий Святаш (УНИАН)

Святаш обвиняется по ч.1 ст.366-1 Уголовного кодекса

Бывший народный депутат Верховной Рады Дмитрий Святаш объявлен в розыск. Информация о розыске опубликована на сайте Министерства внутренних дел Украины

Информация о розыске Святаша размещена в разделе "Лица, скрывающихся от органов власти" с пометкой о дате его исчезновения 8 ноября 2019 год.

Святаш обвиняется по ч.1 ст.366-1 УК, мера пресечения к нему не применялась.

Фото (wanted.mvs.gov.ua)

Напомним, столичная прокуратура ранее сообщила о подозрении бывшему народному депутату пяти созывов в рамках уголовного дела по завладению средствами банка "УкрСиббанк". Следствие установило, что экс-парламентарий в течение 2008 - 2018 годов, в сговоре с должностными лицами группы компаний "АИС", мошенническим путем завладел деньгами, полученными от "УкрСиббанка" в качестве кредитов. Этими действиями он нанес ущерб банку на сумму 1,1 млрд гривен.

9 октября Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении Святошу. Сообщение о подозрении составлено в соответствии со ст. 276 УПК Украины. Экс-нардеп не указал в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "УкрСиббанк". В частности, речь идет о таких суммах: в декларации 2015 г.: 149,97 тыс. долл. США и 149,66 тыс. евро; в декларации за 2016 г.: 467,51 тыс. долл. США и 450,36 тыс. евро