Выплата "Газпрома" и авиакатастрофа в Казахстане: новости за 27 декабря

Коллаж РБК-Украина

Российская компания "Газпром" выплатила Украине почти 3 млрд долларов, в Казахстане упал самолет с 98 людьми на борту, Зеленский уволил Грицака с военной службы. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 27 декабря, - в материале РБК-Украина

"Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов

Российская компания "Газпром" выплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подтверждает получение средств.

НАК получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года. Таким образом, суммарно по результатам транзитного арбитража "Нафтогаз" получил 5 млрд долларов.

В Казахстане упал самолет с 98 людьми на борту, есть жертвы

В Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого было 98 человек – 5 членов экипажа и и 93 пассажира.

Сообщается о 12 погибших и 67 пострадавших По данным МВД Казахстана, всего на борту лайнера было 5 членов экипажа и 93 пассажира. В частности, среди пассажиров были два украинца, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана. Все подробности крушения - в материале РБК-Украина.

Украина и Россия договорились обнулить взаимные претензии по газу

Украина и Российская Федерация договорились об обнулении с 1 января взаимных претензий и снятии ареста на имущества в счет решений по судебным искам о транзите газа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу российского Министерства энергетики Александра Новака.

По его словам, отказ от исков, по которым нет окончательного решения, был включен в протокол о газовом сотрудничестве, подписанным между Украиной и Россией 20 декабря.

Рябошапка заменил прокуроров в деле "беркутовцев"

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в деле бывших "беркутовцев". Предполагается, что таким образом сторона обвинения пытается довести судебное заседание до освобождения подсудимых из-под стражи.

Заседания проходят на фоне неофициальных данных об участии пятерых "беркутовцев" в обмене пленными. Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Александр Маринченко и Сергей Тамтура лично не комментируют данный факт.

Также вчера Киевский апелляционный суд перенес на 28 декабря рассмотрение апелляции на арест бывших "беркутовцев". О переносе попросила сторона потерпевших.

Зеленский уволил Грицака с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака с военной службы. "Освободить генерала армии Украины Грицак с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Ранее НАБУ начало досудебное расследование в отношении Василия Грицака. Грицака обвиняют в нарушении ч.2 ст.372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, прокурором или другим уполномоченным на то законом лицом).

Кабмин изменил процедуру монетизации льгот на коммунальные услуги

Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру перехода на денежную форму выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, с 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги.

Зеленский назначил новую главу ГБР вместо Трубы

Президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову (нардеп от "Слуги народа") временной главой Госбюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

В указе говорится "назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований".

Богдан тайно встречался с Коломойским, - "Схемы"

Глава Офиса президента Андрей Богдан и олигарх Игорь Коломойский тайно встречались. Об этом говорится в расследовании журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях".

В расследовании говорится, что Богдан и Коломойский вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в самом центре Киева.

Кабмин подготовил реформу рынка труда: что изменится

Кабинет министров Украины на заседании 27 декабря одобрил законопроект о рынке труда. РБК-Украина разбиралось, как правительство Алексея Гончарука предлагает реформировать этот рынок.

Межбанк закрылся ростом курса доллара в последний рабочий день 2019

Курс доллара на межбанке в продаже 27 декабря 2019 года вырос на 26 копеек до 23,79 гривен за доллар, курс в покупке до 23,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 43 копейки до 26,54 гривен за евро.

Украинским водителям грозит повышение штрафов: о чем речь

Водителям в Украине грозит ужесточение наказания за наезды на пешеходов и превышение скорости. Об этом рассказал замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко во время встречи с представителями общественных организаций и велосипедистами.

Геращенко сообщил, что готовятся законопроекты о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, законы "О дорожном движении" и "О Национальной полиции".

Украинская певица родила первенца от Героя АТО: первые фото малышки

Украинская певица Наталка Карпа родила ребенка. Первым фото малышки поделился счастливый папа, Герой АТО Евгений Терехов с позывным "Титановый Джексон". На Instagram-странице певицы также появились трогательные снимки из роддома.