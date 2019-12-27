Зеленский уволил Грицака с военной службы

https://daily.rbc.ua/ukr/show/vasiliy-gritsak-dopustim-prorossiyskiy-revansh-1560940144.html

Зеленский подписал указ об увольнении Грицака с военной службы в запас СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака с военной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Освободить генерала армии Украины Грицак с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Напомним, НАБУ начало досудебное расследование в отношении Василия Грицака. Грицака обвиняют в нарушении ч.2 ст.372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, прокурором или другим уполномоченным на то законом лицом).

Ранее Соломенский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

Так, Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы СБУ. В частности, Зеленский обратился в парламент по поводу увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касалось увольнения Василия Грицака с должности главы СБУ.