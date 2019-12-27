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Суд по делу "беркутовцев" объявил перерыв

Новости » Политика     27.12.2019 - 20:56
Суд по делу "беркутовцев" объявил перерыв
Фото: суд по делу "беркутовцев" (РБК-Украина)

Судебное заседание продолжится завтра в 10:00

Киевский апелляционный суд перенес на 28 декабря рассмотрение апелляции на арест бывших "беркутовцев". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, о переносе попросила сторона потерпевших. Председательствующая судья Маргарита Васильева удовлетворила эту просьбу и перенесла рассмотрение на 10:00 28 декабря.

Суд также попросил 7 прокуроров, которые явились на заседание, разобраться, кто из них имеет полномочия представлять обвинение в процессе.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в деле бывших "беркутовцев". Предполагается, что таким образом сторона обвинения пытается довести судебное заседание до освобождения подсудимых из-под стражи.

Заседание проходит на фоне неофициальных данных об участии пятерых "беркутовцев" в обмене пленными. Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Александр Маринченко и Сергей Тамтура лично не комментируют данный факт.

Отметим, их подозревают в причастности к массовым расстрелам на Майдане во время Революции достоинства 2014 года.

Обвинение просит отложить суд по "беркутовцам", в заседании объявлен перерыв
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