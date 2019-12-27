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Кабмин подготовил реформу рынка труда: что изменится

Новости » Политика     27.12.2019 - 15:00
Кабмин подготовил реформу рынка труда: что изменится
Иллюстративное фото (УНИАН)

Правительство рассчитывает на около 1 млн новых рабочих мест

Кабинет министров Украины на заседании 27 декабря одобрил законопроект о рынке труда. РБК-Украина разбиралось, как правительство Алексея Гончарука предлагает реформировать этот рынок.

Отмена трудовых книжек

Из ряда законодательных актов в связи с переходом на электронный учет трудовой деятельности предлагается исключить нормы, которые предписывают при устройстве на работу и других действиях подавать трудовые книжки или копии.

За нелегальное трудоустройство лишат права на помощь и субсидии

Предлагается лишать права на материальную помощь на случай безработицы на протяжении двух лет, если суд установит, что человек выполнял работу или предоставлял услуги без трудового договора и оплаты единого взноса и других платежей.

Кроме того, по решению суда за незадекларированный труд будут лишать права на субсидии.

Зарплаты больше не будут подлежать индексации

Из закона об индексации доходов исключается пункт о заработной плате, поскольку защита от инфляционного обесценивания зарплаты будет осуществляться путем повышения минимальной зарплаты и повышения зарплаты по результатам переговоров сторон трудовых отношений. В то же время объектами индексации останутся пенсии и стипендии.

Чиновникам разрешат выходить на забастовки

Из закона о государственной службе предлагается исключить норму, которая запрещает чиновникам организовывать и принимать участие в забастовках и агитациях. Отметим, эта норма фактически противоречила ряду законов, поскольку право на забастовку гарантируется Конституцией, а также международными документами.

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