Рябошапка заменил прокуроров в деле "беркутовцев"

Фото: суд по делу "беркутовцев" (РБК-Украина)

Суд принял решение допустить новых прокуроров вместе с прежними

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в деле бывших "беркутовцев". Соответствующее письмо пришло в Киевский апелляционный суд, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в суд пришло письмо, которым Рябошапка уведомил о замене группы прокуроров. Кроме того, после перерыва в помещение пришли три новых прокурора.

В итоге после короткого перерыва суд принял решение допустить новых прокуроров к заседанию суда наряду с прежними.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу защиты бывших "беркутовцев", которых обвиняют в причастности к расстрелам на Майдане. Адвокаты просят отпустить подсудимых из-под стражи. Предполагается, что это делается для того, чтобы они приняли участие в обмене пленными, который запланирован на 29 декабря.

Сегодня стало известно, что Украина в рамках обмена пленными передаст на оккупированный Донбасс 85-летнего агента российской разведки из Харькова Мехти Логунова. Его уже доставили из следственного изолятора в Бахмут.